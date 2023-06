Le 2e Salon de la sécurité au centre sportif: "Présenter services et nouvelles technologies"

Fusils d’assaut, drones, radars et autres mitrailleuses tourelles sont en ce moment présentés sur le site du centre sportif Edmond Leburton, à Waremme. C’est que la zone de police Hesbaye y organise son 2e Salon de la sécurité, qui se tient tous les deux ans. L’événement se tenait ce vendredi mais se poursuit encore ce samedi. "Le but de ce salon, c’est de présenter les métiers de la sécurité, explique l’inspecteur Marc Deschampheleire, premier inspecteur et responsable logistique à la zone de police Hesbaye, qui coordonne l’événement. Mais aussi de faire connaître les différents services et les nouvelles technologies en matière de sécurité et de surveillance des biens et des personnes."