Vous questionnez votre carrière ? Rendez-vous au Salon orientation-formation-emploi de Waremme en juin

La première édition était exclusivement consacrée à l’orientation et à la formation. Cette année, le Plan de cohésion sociale (PCS) de Waremme a décidé d’étendre son salon à l’emploi. Et ça se passera le mardi 6 juin, au centre sportif Edmond Leburton. "Avec cet événement, explique le PCS, on ambitionne à la fois d’offrir une vitrine et un espace de réseautage aux professionnels des secteurs de l’orientation, de la formation, de l’emploi et de les mettre en contact avec les personnes en questionnement sur leur parcours professionnel. On veut aussi accrocher les publics qui ne vont pas d’eux-mêmes vers les services, offrir de la visibilité aux entreprises locales mais aussi, et surtout, permettre aux gens d’envisager un projet d’orientation et de formation ", ceci en échangeant évidemment avec des spécialistes. Sans oublier donc, cette fois, "qu’on veut offrir aux personnes des opportunités de recrutement".