Basée à Waremme, la société Linatelle produit ses biscuits à base de "déchets" brassicoles

Ainsi, depuis ce mois de mai, la ligne de production de crackers salés et autres biscuits sucrés est lancée. "Au tout début de ce projet, on travaillait uniquement avec la brasserie Val Dieu, chez qui on récupérait les drêches. Mais on s’est vite rendu compte qu’on n’arriverait pas à faire face à la demande. On a donc dû s’étendre."

Aujourd’hui, Linatelle travaille avec Duvel, la Brasserie de Brunehaut, Chouffe mais aussi "La vache qui voit passer le train", cette dernière qui produit des sauces et autres condiments. "Il y a encore bien d’autres marques avec lesquelles on collabore mais qu’on ne peut pas encore mentionner", peut se réjouir le jeune entrepreneur. La société vent aussi certains de ses produits sous sa propre marque, Be-Nat.

À l’espace de travail adapté Jean Gielen

Les ateliers de confection de Linatelle se situent dans les locaux de l’espace de travail adapté Jean Gielen, sur la chaussée Romaine. "On est sous location ici à l’espace Jean Gielen, qui met à notre disposition des employés porteurs de handicaps légers pour les tâches les moins techniques. Mais les machines sont à nous." D’ailleurs, c’est un investissement de 400 000 € qu’ont réalisé les deux associés, pour une capacité de production de 500 000 à 750 000 packs de crackers par an. Investissement réalisé en partie sur fonds propres mais aussi avec le soutien d’actionnaires privés de l’outil économique et financier Wallonie Entreprendre.

