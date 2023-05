Deux subventions qui font (encore) débat à Waremme

Un point qui fait réagir le conseiller d’opposition indépendant Laurent Moor: "Je trouve dommage que cette subsidiation arrive a posteriori, dit-il tout d’abord. Ce qui me pose problème également, c’est qu’on parle d’un subside exceptionnel alors qu’il est récurrent. Je ne vois pas non plus de règlement qui conditionne l’octroi de subsides. Il n’y a pas de cadre et ce qui m’inquiète, c’est le principe de discrimination."

L’échevin Dubois répond que " pour les subsides en numéraire, je ne voudrais pas qu’on casse la dynamique avec un règlement. On va analyser la proposition mais il est important de bien faire le tour des tenants et des aboutissants d’un tel règlement."

3000 € pour le club de volley

La Ville remet également une subvention de 3 000 € au club de volley VBC Waremme, ceci dans le cadre de la compétition "King of the Court National Series", qui se tiendra en juin prochain. Là aussi, les oppositions ne se sont pas abstenues… de donner leur avis. "Il y a un certain malaise puisque c’est une dépense supplémentaire qui va modifier le budget, s’exprime Thierry Bataille (W@lter). Aussi, dans les documents qu’on a reçus, toutes les dépenses du VBC sont mentionnées mais pour les recettes, on voit une série de points d’interrogation. C’est quand même étonnant. De plus, tout le monde n’aime pas le volley. On n’est pas sûr que ça va attirer tant de gens que ça…"