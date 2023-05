Rémunération des mandataires à Waremme: "Je travaille tant que je ne vois quasi-pas ma famille !"

Une intervention qui n’a pas manqué de faire monter dans les tours bon nombre de conseillers de la majorité et d’échevins. "Je t’invite à lire les PV des commissions, où on discute sur du concret, s’emporte le conseiller Denis Cornet. Si ça, ça ne sert à rien, et bien ça ne sert à rien de tenir un conseil communal non plus. C’est vexatoire ! Et c’est toujours le même discours avec toi ! 16 000 €, ça correspond à combien d’heures consacrées ? Combien de réunions ? Si vous veniez en commissions, vous verriez à quoi ça sert."

"Ras-le-bol qu’on nous traîne dans la boue !"

L’échevine Stéphanie Kiproski, visiblement touchée par les propos tenus par Lionel Henrion, s’insurge. "Ce genre de discours va dégoûter les gens de la politique à un moment donné. Être mandataire public, c’est un travail, un engagement de tous les jours. Punaise, on bosse quoi !", lance-t-elle, ajoutant que de sa rémunération, une partie est rétribuée à son parti. "J’en ai ras-le-bol de la politique qui nous traîne dans la boue. Je travaille tellement que je ne vois pas tous les jours ma famille. Alors si c’est pour entendre ça, je ne vois pas ce que je fais là, en effet."

L’échevin Raphaël Dubois, lui, se dit "touché que ces propos touchent mes collègues. Car moi, ça ne me touche plus. Les commissions où nous nous retrouvons permettent de ne pas faire ce que vous faites ici, c’est-à-dire de la politique politicienne. Ça permet de rentrer dans les dossiers. Et je vais le dire lentement pour que vous compreniez bien: il n’est pas possible pour une Commune de modifier les salaires du collège communal sans décision du gouvernement. C’est im-po-ssible."

"La bienveillance doit retrouver sa place…"

Le conseiller Lionel Henrion embraye énervé et quelque peu hypocrite: "On ne voit pas à quoi servent les commissions quand elles ne sont constituées que des membres de la majorité…", dit-il. Or, et bien sûr ils ont leurs raisons, c’est bien une décision des groupes et indépendants de la minorité que de ne pas prendre part aux commissions depuis plusieurs années déjà. "Vous avez posé un choix de ne pas venir en commissions et de ne plus représenter nos électeurs, rebondit Hervé Rigot. À un moment donné, en politique, la bienveillance doit retrouver sa place…"