"Nourrir Huy-Waremme": on a visité le Jardin des Hirondelles à Waremme

Au cœur de la ville de Waremme, le Jardin des Hirondelles dénote. Faune et flore s’y rencontrent de manière presque sauvage et authentique. C’est en tout cas ce que Waremme en transition tâche d’en faire ressortir, au travers notamment de la permaculture. Il est à visiter en ce moment dans le cadre du festival de la transition alimentaire "Nourrir Huy-Waremme". "On est dans un système d’agro-foresterie où on marie potage et arbres fruitiers, explique Angéline Dispa, membre de Waremme en transition. Tout derrière, par exemple, on a des pommiers, des cerisiers, un prunier…" Mais aussi du sureau, très important pour les potagers puisque mellifère (qui produit du miel). "Le potager, lui, est basé sur des plants de huit mètres de long. On est en test permanent. Pour cultiver, on essaie différentes techniques", ajoute Angéline. Sarriette et marjolaine par exemple y trouvent leur place.