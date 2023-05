L’athénée de Waremme renoue avec sa fête annuelle après quatre ans d’absence

La météo a aussi joué son rôle puisqu’il faisait magnifique ce samedi dans la région. Les températures étaient idéales. "Le cocktail était parfait aujourd’hui, tout le monde s’y est mis comme les instituteurs, les auxiliaires, les gardiennes d’enfants, le personnel de cuisine… On n’aurait pas pu organiser un tel événement, qui réunit presque 1 000 personnes sur toute la durée de l’après-midi, sans l’aide de tout le monde", se réjouit le directeur.

Dans la salle, qui a vu défiler les différentes classes qui ont présenté des spectacles en lien avec la thématique des "couleurs", la quasi-totalité des 500 places étaient occupées. "C’est un thème qu’on avait déjà choisi il y a quatre ans et qu’on trouvait bien adapté à aujourd’hui. Car on souhaitait sortir de la morosité actuelle. On a besoin de se poser et de profiter avec des plaisirs simples. Ça fait du bien à tout le monde."

L’année passée, certaines manifestations avaient donc dû être reportées. "On est heureux de voir dans la commune ce genre d’événements refleurir, avec autant de monde. C’est vrai que le site est fort fréquenté, ce qui permet d’avoir un certain engouement ", s’enthousiasme quant à lui l’échevin Hervé Rigot, en charge de la Vie associative.

Une dizaine de stands de jeux, des châteaux gonflables, un stand "pâtisserie", un stand "pain-saucisse" et un bar étaient aussi à disposition. La fin de la journée s’est terminée avec la projection du film des 10 jours de classes de neige des élèves, monté pour l’occasion.