Adecco propose à Waremme une formation en réalité virtuelle à la conduite de chariots élévateurs

Adecco, société spécialisée dans l’intérim, va lancer une formation à la conduite de chariots élévateurs en réalité virtuelle. Et lundi, elle sera à Waremme pour tenter de convaincre douze entreprises de la province de Liège de l’intérêt d’une telle formation. Leurs responsables pourront ainsi tester ladite formation. Adecco veut répondre à la pénurie de conducteurs de chariots élévateurs (4 000 postes sont à pourvoir) via des simulateurs virtuels. Des formations plus classiques sont déjà proposées mais "de nombreux candidats abandonnent parce que ces formations ne sont pas suffisamment accessibles ou parce que les cours ne sont pas attractifs", réplique Adecco. Simplement, ce type de formation, sur le terrain, n’est pas simple à organiser. "Lundi, on organise une démonstration pour une douzaine de clients, explique Michel Gelders, Global head de workforce academy chez Adecco. Le besoin de caristes pour certains clients est là. Ici, on veut aider à répondre à la demande en formant. On va essayer d’attirer les gens qui sont éloignés du marché du travail. Ici, on veut introduire le programme de formation auprès du marché liégeois où il y a beaucoup d’opportunités. C’est une région où il y a une forte présence d’industries logistiques."