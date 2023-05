Des autres contes

Ce projet de lectures est présenté par des drags, avec des histoires qui changent des contes habituels. "Nous sommes le 17 mai et c’est une journée importante, mais comme je le dis souvent, toutes les journées sont importantes. Il faut lutter tous les jours pour les droits, car ils ne sont jamais acquis. Via ce projet, nous pouvons discuter avec les parents, les enfants et les adolescents. Dès le plus jeune âge, nous pensons que ce sont des sujets dont on ne doit pas parler avec les enfants, mais si un petit garçon veut faire de la danse, c’est déjà un questionnement. C’est de cela que nous parlons dans nos lectures", explique Sébastien Hanesse, coordinateur du projet "Unique en son genre" de la Maison Arc-En-Ciel de Liège.

Toute l’année

Évidemment, ce projet est mené durant toute l’année auprès de citoyens de différents âges. Pour ce rendez-vous à la bibliothèque Pierre Perret, trois lectures étaient prévues, avec des pauses et un échange entre les enfants et l’artiste. Pour cette lecture, c’est Vakah Profana, qui s’est chargée de transmettre aux enfants les messages délivrés par ces contes. "La bibliothèque et le centre culturel se sont associés car, depuis plusieurs années, nous avons une démarche de formation et d’ouverture à l’inclusion. Au centre culturel, nous avons déjà fait plusieurs spectacles autour de la question du genre, du bien-être et dans les questions d’ouvertures à la jeunesse", explique Julie Van Henden, animatrice jeune public au Passage9. Une dizaine d’artistes se partagent des contes, avec un beau succès. "Nous avons quelques lectures à l’international, notamment au Festival D’Avignon en juillet et puis à Montréal l’année prochaine."

Un succès grandissant

Le projet de la Maison Arc-En-Ciel de Liège connaît un franc succès. "Ça fonctionne de plus en plus chaque année, c’est ça qui est bien. Nous avons commencé par 20 dates par saison, nous sommes actuellement entre 100 et 150 dates par an."

Le public visé par ces lectures s’est élargi au fur et à mesure du temps. "Nous faisons des lectures pour les adolescents depuis cette année. Il y a également des groupes intergénérationnels pour voir comment cela se répond entre les différentes générations. La saison prochaine, nous allons accueillir des personnes déficientes ou handicapées et des pensionnaires des maisons de repos." Les livres sont choisis en fonction de leur impact lors de la lecture. "Nous avons des suggestions de parents, des bibliothèques, d’artistes, etc. On teste les livres car parfois, il y a de très beaux livres, mais qui ne passent pas toujours en lecture."