"Nourrir Huy-Waremme": le premier festival sur la transition alimentaire se déroule jusqu’au 23 juin

Ce festival n’est pas une première du genre du Belgique. Il y a 14 ans, la compagnie théâtrale liégeoise Arsenic avait créé la pièce Nourrir l’humanité, c’est un métier qui témoignait de la réalité et de l’histoire des agriculteurs. "Autour de cette pièce se sont greffées de nombreuses animations sur la nécessité d’une alimentation durable, accessible à toutes et tous et produite dans le respect de l’environnement et des travailleurs et travailleuses de la terre, explique Alexis Garcia, directeur d’Arsenic2. Dans la foulée est né le Festival Nourrir Liège en 2017 qui en est déjà à sa septième édition. Celui-ci a fait des petits puisqu’une quarantaine de communes se sont saisies du concept."

Aussi une approche culturelle

Chez nous, c’est une approche régionale qui a prévalu. "Ça nous paraissait très important d’avoir une dynamique territoriale sur l’arrondissement. L’enjeu est vraiment de rassembler les forces et de partager. Le programme du festival est extrêmement varié, de Huy à Waremme en passant par Villers-le-Bouillet, etc., explique Céline Martin, du Centre d’action Laïque de la Province de Liège. Notre approche se veut aussi culturelle, notamment avec la présence et la collaboration des centres culturels de Huy et de Waremme. Nous articulons la parole des gens, la sensibilisation avec de l’artistique. Nous travaillons pour cela avec Arsenic2. Le but, c’est un peu de créer du désir, ouvrir le champ des possibles, mettre de la poésie dans tout ça. Quand on parle aux gens sur le marché, on sent que c’est difficile. Que ce soit pour les petits commerçants ou les gens qui se baladent. Le but est de ne pas rester seul par rapport à ça, et de se dire, quand on est ensemble, que pouvons nous faire ?"

Ce sont donc une foule d’activités proposées autour de diverses thématiques sous le socle d’une alimentation plus durable qui sont proposées pendant encore plus d’un mois.