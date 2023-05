Journée de lutte contre l'homophobie ce 17 mai: à Waremme, des "drag" lisent des contes aux enfants

Le concept est né en 2015 aux États-Unis et est arrivé chez nous il y a 3 ans. Ce spectacle souhaite célébrer la différence, de s’amuser ensemble et de mélanger les genres, autour d’une drag-queen ou d’un drag-king, tout en développant l’amour de la lecture et des livres. Il est prévu 1h de lecture suivie de 30 minutes d’échange avec Vakah Profana, artiste conteuse. Comment peut-on s’interroger sur la question du genre et de la sexualité à travers la littérature, la poésie, les mots et les couleurs ? Une façon de créer du dialogue de manière transversale avec les enfants et les parents