La Ville vous demande votre avis concernant le site du Brouck

Là, le projet, qui se tient dans le cadre de l’appel à projets Maillage vert et bleu, en est au stade de la consultation citoyenne. "Les riverains et les usagers sont invités à exprimer leurs attentes et desiderata sur ce nouvel espace public en devenir", lance la Ville de Waremme via son siteweb, qui précise que pour ce faire, les Waremmiens et les autres sont invités à remplir le formulaire qui se trouve sur son site ( www.waremme.be). Dans ce formulaire, il vous sera demandé de noter par ordre de priorité les éléments du dossier tels que la végétalisation du site, l’augmentation du nombre de places de stationnement, la reconstruction d’un local communautaires, la création d’un nouvel espace de loisirs et récréatif, la création d’un aménagement en contact avec le Geer, entre autres questions.

Mais ce n’est pas tout puisqu’une réunion de lancement aura lieu fin de ce mois. Le rendez-vous est donné aux riverains le 24 mai, à 19 h, au local communautaire du Brouck.

Plus d’infos au 019/67 99 59 ou à muriel.fioret@waremme.be