Waremme : les produits locaux seront célébrés pour la quatrième fois en mai et juin

Concrètement, l’événement propose un concours aux Waremmiens avec cinq lots à gagner. Ceux-ci d’une valeur de 500 € et issus des commerces locaux, fatalement. Sont à gagner: un blender-soup, une grande bougie de 150 heures, deux paniers garnis et un panier de bières locales. Les grands gagnants seront tirés au sort.

Pour participer au concours lors des éditions précédentes, il fallait prendre un selfie avec un produit local et publier le cliché sur la page Facebook de la Ville de Waremme. "On s’est rendu compte que tout le monde n’est pas très à l’aise avec les selfies et les réseaux sociaux, rapporte l’Agence de développement local. Vu qu’on veut élargir le concours à plus de monde, on préfère donc revenir à un modèle de concours plus classique." Le nouveau principe est simple: il faut se rendre dans l’un des commerces participants pour récupérer une carte de fidélité créée pour le concours. Pour ça, il faut acheter un article afin de récupérer une gommette à coller sur cette dernière. Une fois les cinq gommettes récoltées, il suffira de se rendre dans l’un des deux points de dépôt prévus: une urne se trouvera dans le hall de l’hôtel de ville et une autre à l’entrée de la bijouterie Temps & Or.

42 commerces y prennent part

Pas moins de 42 commerces se prêteront au jeu. Parmi eux, la ferme Rigo, Poivre et Sel, les Fées du Goût, le glacier Limont Blanc et bien d’autres encore. Les boutiques participantes seront reconnaissables grâce à un panneau jaune où sera indiqué "Ici, produit local". "Il y a en fait beaucoup plus de commerces qui proposent des produits locaux mais pas tous sont inscrits à l’événement", nous informe l’Agence de développement local. "C’est surtout une manière de soutenir les commerces locaux et mettre en lumière leurs produits, ajoute Raphaël Dubois, échevin du Commerce local. Cette année, on a vraiment essayé d’améliorer le système, en accord avec les commerçants." Le tirage au sort, lui, se tiendra le 19 juin et sera annoncé sur la page Facebook de la Ville de Waremme.