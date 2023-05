Le centre culturel de Waremme Passage9 cherche son nouveau directeur

Ça fait déjà plusieurs mois que le centre culturel de Waremme, Passage9, n’a plus de directeur. Géraldine Blavier, la directrice qui a précédé, est partie en septembre dernier pour diverses raisons qu’il n’est pas opportun d’évoquer. Elle aurait pu revenir à son poste mais finalement, il n’en sera rien. C’est pourquoi la Ville de Waremme lance tardivement l’appel à candidatures destiné à trouver un nouveau directeur. "On est arrivé à la fin de cette collaboration en essayant de le faire de la manière la plus respectueuse et douce possible, s’exprime l’échevin de la Culture, Julien Humblet. Géraldine faisait très bien son boulot, mais sa situation était devenue compliquée…"