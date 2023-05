Le commissariat central de la zone de police Hesbaye et les postes de police fermés ce mercredi

Les numéros 101 et 112 toujours joignables

Si un procès-verbal ou une plainte doivent être rédigés en "extrême urgence", André Jamers rassure: "On n’hésitera pas à aller dans les installations des zones voisines ou bien de le faire à l’ancienne, avec un stylo à bille et du papier", sourit le chef de corps, qui précise que ceux-ci seront informatisés quand la situation sera revenue à la normale. "Normalement, les travaux de maintenance devraient être terminés pour 14 h, c’est ce qu’on espère en tout cas. Mais pour être certain et que les gens ne se déplacent pas inutilement, je les invite à appeler le numéro central de la zone."

Toutefois, et il est important de le préciser, si vous faites face à une situation d’urgence, le 101 et le 112 restent évidemment joignables.

019/33 93 10.