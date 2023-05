Une réserve naturelle de 20 hectares se dessine entre Bleret et la chaussée Romaine à Waremme

Une masse boisée se distingue très nettement sur les images satellites. Ce site situé entre le village de Bleret et la chaussée Romaine, à Waremme, était autrefois celui de la sucrerie Tirlemontoise. Aujourd’hui abandonné, la nature y a repris ses droits et les six anciens bassins de décantation qui s’y trouvent, asséchés avec le temps, en font le lieu tout choisi pour y mettre en place une réserve naturelle.