Une voiture percute un muret et un poteau, avenue du Prince Régent à Waremme

Un conducteur, seul en cause, avait percuté un muret et terminé sa course contre un poteau. Ce dernier menaçait de tomber. L’automobiliste a été blessé à la suite des faits. Il a été transporté dans un hôpital de la région par l’ambulance des pompiers de la zone Hesbaye. Les secours ne se sont pas prononcés sur l’état de la victime, ni sur les causes de l’accident. La police de la zone Hesbaye est également intervenue sur les lieux de l’accident, pour effectuer les constatations d’usage.