Nouveau à Waremme: fleurissez votre extérieur pour gagner !

Pour chaque catégorie, il y aura trois lauréats qui se partageront des chèques cadeaux à épuiser dans les pépinières partenaires. "Nous allons, dans un premier temps, contacter Abeels et les Jardins de Berloz, que tout le monde connaît", note l’échevin. Les volontaires ont jusqu’au 16 juin pour s’inscrire. "On pense faire le tour des habitations entre le 26 juin et le 15 juillet, indique encore le mandataire. Les lauréats, eux, seront connus en septembre."

Un projet global

Cette initiative s’incorpore dans un projet plus global d’embellissement du territoire waremmien et de mise en avant de la nature. "C’est une réflexion qu’on a depuis un moment avec Hervé Rigot, échevin des Événements, poursuit Julien Humblet. On collabore ici avec le PCDN (Plan communal du développement de la na nature), pour essayer d’emmener les citoyens vers la nature et ses bienfaits."

Selon l’échevin, beaucoup de Waremmiens sont déjà dans la démarche et n’ont donc pas besoin de faire grand-chose pour jouer ! "Pas mal de gens fleurissent déjà leurs extérieurs par eux-mêmes. Ici c’est une manière de les récompenser pour leurs investissements."

Pour participer, il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site de la Ville ( www.waremme.be)ou sur papier, à déposer à la maison communale. Le jury sera composé d’élus, du service environnement, de membres du PCDN et d’un membre du Cercle horticole ou de Nature et Progrès.