Waremme veut inciter ses jeunes à se rendre utile et signe la charte "Service citoyen"

Pour cette adhésion, la Ville ne devra débourser que 50 €. L’échevine explique par ailleurs avoir échangé avec une jeune qui a pris part à une mission du Service citoyen. "Pour elle, ça a été un vrai moteur. Ça lui a permis de grandir et de confirmer une vocation. C’est aussi une plus value en termes d’expérience, qui peut être ajoutée au CV."

L’association est active en Wallonie mais aussi à Bruxelles et en Flandre. Dans notre arrondissement, plusieurs Communes ont déjà signé la charte et s’investissent à différents niveaux d’engagement: Hannut, Braives, Verlaine, Geer, Fexhe-le-Haut-Clocher, Huy, Marchin, Saint-Georges, Villers-le-Bouillet, Wanze, Amay, Anthisnes, Modave, Clavier, Nandrin et Hamoir. "En Belgique, ce sont en tout 170 Villes et Communes qui ont signé la charte et près de 650 jeunes demandeurs chaque année", explique Anaïs Debraeckelaer, chargée de campagne auprès des Communes pour le Service citoyen.

Les jeunes s’engagent pour six mois à raison de 28 heures par semaine

Mais concrètement, en quoi ça consiste ? "Il y a plusieurs axes. Waremme va d’abord nous aider à trouver des lieux de mission. Indépendamment de la charte signée par la Ville, on en a déjà plusieurs dans la commune (NDLR: la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, le CHC, Compas Format, Haut-Regard, Les Heures Paisibles et Terre) . Notre but maintenant, avec l’adhésion de Waremme, c’est d’aller plus loin et d’en trouver de nouveaux. On demande que la structure associative soit suffisamment outillée en termes de ressources humaines. Car le jeune qui l’intègre n’est ni un employé ni un stagiaire. C’est un bénévole qui est là de manière volontaire."

Les jeunes peuvent déjà se manifester. Mais comment ça se passe ? "Les jeunes qui prennent part à une mission s’engagent pour six mois, à raison de 28 heures par semaine (NDLR: soit quatre jours) . Ils sont encadrés durant toute la durée de leur mission. Au sein de la structure qu’ils intègrent, il y a un tuteur formé préalablement. Il est là pour accompagner le jeune, pour le présenter à l’équipe, lui expliquer le fonctionnement de l’association, écouter ses attentes…" Et si au premier jour le jeune bénévole ne se sent pas à sa place, rencontre des difficultés ou se rend compte que le job n’est pas fait pour lui, pas de souci, "il peut toujours se rétracter".

Ils ne perdent pas non plus leurs revenus du chômage ou du CPAS

Un défraiement de 10 € par jour est remis aux jeunes par le Service citoyen, plus 100 € par mois pour le transport, en plus d’être couverts par une assurance responsabilité. "Une mission avec le Service citoyen est cumulable avec le revenu d’intégration sociale, le chômage et les jeunes sont dispensés par le Forem de devoir rechercher activement un emploi durant toute la durée de leur mission", ajoute Anaïs. Leur mission ne met pas non plus en stand-by le stage d’attente pour l’accès au chômage.

Les entreprises ne sont pas concernées par le Service citoyen car "on ne fait pas du travail déguisé. Les jeunes, ici, sont des bénévoles, volontaires. Ils n’intègrent pas une structure pour remplacer quelqu’un. Ils représentent davantage un petit plus dans une équipe, un élément qui va donner un coup de pouce, venir en soutien", éclaircit Anaïs.

Vous avez entre 18 et 25 ans et voulez vous rendre utile ? Vous pouvez déjà vous inscrire soit via https ://mamission.service-citoyen.be, soit en prenant contact avec le Service citoyen aux 02/256 32 44 ou à info@service-citoyen.be. Après une séance d’information, un rendez-vous individuel est pris avec l’association. www.service-citoyen.be. Puis c’est parti !