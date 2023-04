Waremme: un nouveau parc urbain au Tumulus, ok, mais "sera-t-il entretenu" ?

Cela n’a étonné personne, le groupe d’opposition W@lter n’a pas manqué d’intervenir à ce sujet, avec une question en ligne de mire: la Ville a-t-elle les moyens humains et financiers d’entretenir le futur nouveau parc urbain projeté dans le quartier du Tumulus ? "On va vers un nouveau parc urbain, un de plus, c’est génial ! Mais les parcs ne sont vraiment intéressants que s’ils sont bien entretenus, lance le conseiller Lionel Henrion. Qu’est-il inscrit au budget pour le maintenir en bon état ?"

L’échevin Rigot rassure, "il n’y a pas de moyens supplémentaires prévus pour l’entretien du futur parc". Et il explique: "On a eu un retour du service Travaux, comme on le consulte pour chaque projet, et il nous fait part que le parc sera aisé à entretenir. Il faudra juste plus de rigueurs."

"Quitte à mettre une armoire électrique…"

Sur le site, une armoire électrique va également être installée. Le conseiller Henrion suggère donc d’en profiter pour éclairer le parc. "Quitte à mettre une armoire électrique, pourquoi ne pas placer des lampadaires ? Ceci contribuerait à plus de sécurité." Hervé Rigot explique que cette armoire électrique aura un usage "externe" au parc. C’est-à-dire qu’elle "ne sera pas connectée aux aménagements de la place mais permettra plutôt à des foodtrucks, par exemple, de s’y brancher lors de manifestations. Car ce parc, on veut le faire vivre et en faire un lieu de vie, dynamique, comme voulu par les habitants qui ont été consultés."