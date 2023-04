Redynamisation de la rue Joseph Wauters à Waremme : "On demande un éventuel amendement"

Le conseiller d’opposition Yves Berger (W@lter) exprime tout d’abord que "c’est au stade de l’étude que beaucoup de choses se jouent et il est après difficile de revenir en arrière une fois les décisions prises". C’est pourquoi ce dernier a tenu à réagir à ce point mais aussi, au nom de son groupe, à déposer un "éventuel" amendement. "Ma perception de cette rue, c’est qu’elle n’est pas bien équilibrée, étaie le conseiller. Dans sa première portion, qui va de l’hôtel de ville à la place de l’École moyenne, on sent bien que l’attrait du commerce est différent. Lors du marché hebdomadaire, par exemple, il est plus difficile qu’ailleurs pour ces commerçants de s’y retrouver. Nous aimerions beaucoup que dans sa réflexion, le futur auteur de projet ait l’attention attirée par l’intérêt à porter sur cette partie de la rue. Et peut-être la rééquilibrer par des embellissements, des aménagements mais aussi par une réflexion au niveau du parking, qui rendrait cet espace un peu plus privilégié qu’il ne l’est actuellement."

Mais ce n’est pas tout puisque le conseiller se dit "dubitatif quant à l’opportunité de la dépense", dont le budget n’est toutefois pas encore connu. Aussi, Yves Berger porte l’attention du collège sur l’intérêt d’une verdurisation de la rue Joseph Wauters. "Et du besoin de remettre le végétal au cœur des centres urbains pour minimiser le réchauffement climatique. C’est quelque chose qu’on attend d’être étudié." Le conseiller pointe aussi la situation compliquée que connaissent les commerçants après les crises à répétition (crises Covid, énergétique, économique, des matériaux) et l’impact que de tels travaux auront sur leurs affaires. "Ces travaux, s’ils sont prolongés, risquent de faire bien mal à des personnes qui ont déjà tant souffert."

En réponse, l’échevin Raphaël Dubois l’affirme que "plusieurs points font déjà partie du cahier spécial des charges et des critères pour l’attribution du marché à un auteur de projet. Notamment sur la végétalisation mais aussi concernant la capacité à réduire l’impact du chantier sur les commerçants et notamment sur la durée des travaux. Nous y sommes particulièrement attentifs."

"On peut vivre sans amendement"

Et en ce qui concerne le début de la rue Joseph Wauters, l’échevin dit comprendre la réflexion du conseiller W@lter. "Néanmoins, cela peut encore être orienté par la suite. Là, on doit définir un projet global et harmonisé du début jusqu’à la fin de la rue. On a quelques cellules commerciales qui cherchent preneurs à cet endroit et cela pourrait motiver des commerçants à s’y installer si la Ville investit, en effet, dans le parcours chaland. Celui-ci d’ailleurs recommandé par le Shéma communal de développement commercial. On y sera attentif également et regardera comment on pourra orienter ça en termes de faisabilité."

Quant à la demande d’amendement faite par le groupe d’opposition W@lter, elle n’est pas acceptée par le collège communal. "On peut vivre sans amendement, puisqu’ils ne sont de toute manière jamais acceptés", relativise ce dernier.