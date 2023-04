Le spectacle jeune public du centre culturel de Waremme "C’est ta vie" annulé... à cause des travaux

Il devait avoir lieu ce dimanche au centre culturel de Waremme Passage9. Le spectacle jeune public C’est ta vie, de la compagnie 3637, n’aura finalement pas lieu. L’histoire de Louise, 12 ans, ne sera présentée au public pour cause "d’impossibilité technique de faire entrer le matériel scénique dans l’établissement", informe le centre culturel. Conséquence des travaux qui se tiennent en ce moment sur la place de l’École moyenne. "Il n’y a plus que la porte arrière de l’académie qui est accessible et les décors ne passent pas… Le spectacle est donc reporté à l’année prochaine, même période." Deux autres spectacles avaient dû être annulés également ces dernières semaines pour ces mêmes raisons: Sous la table et Poucet. Les autres spectacles prévus à l’avenir, eux, auront toutefois bien lieu.