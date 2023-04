Voici les 20 priorités pour faire de la gare de Waremme un atout incontournable

La Ville de Waremme met donc sur la table 20 propositions (réparties en quatre thématiques) "déjà discutées entre nous". Comprenez, entre Jacques Chabot et Frédéric Ruelle qui défendent la place de la gare de Waremme depuis longtemps. "On a notre expérience de la gare et, moi, je prends le train tous les jours. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec ceux que j’y côtoie", poursuit Frédéric Ruelle.

Alors, ces propositions ?

1. Gare accueillante, fonctionnelle et sécurisée. La gare, qui est l’image de la ville, doit être attractive pour attirer de nouveaux usagers. Si elle est accueillante, cela peut contribuer au sentiment de sécurité des voyageurs. Pour cela, elle a besoin d’un chef ou sous-chef de gare. Le poste existe mais il n’est plus occupé depuis plus de 20 mois. Il faut terminer les travaux des quais 1, 2 et 3. Et que le quai 4 soit aux normes de hauteur pour que les PMR puissent y accéder. Il faut assurer la pérennité de l’accueil, au sein de la gare, d’un shop multifonctions et du point de vente circuit court qui vient d’y être créé. Il faut occuper les espaces situés au premier étage du bâtiment en modifiant les conditions qui, actuellement, découragent tout qui serait tenté. De plus, les toilettes de la gare doivent être ouvertes plus largement. Un service qui doit être amélioré. Enfin, la Ville de Waremme prône une coordination harmonieuse et efficace dans le cadre de la rénovation du quartier de la gare.

2. Une offre renforcée. La gare de Waremme est un pilier de mobilité essentielle en Hesbaye, selon Jacques Chabot et Frédéric Ruelle. Chaque jour, ce sont 1 890 navetteurs qui franchissent ses quais. En se basant sur une étude des horaires, des sillons de trafic encore libres et de l’organisation des équipes de conducteurs et d’accompagnateurs, les deux Waremmiens plaident pour un renforcement de l’offre. Ils demandent ainsi deux trains par heure en gare de Waremme vers Bruxelles. "L’idée est de déplacer les trains S44 sur la grille horaire et de les prolonger vers Landen, afin d’avoir un train toutes les 30 minutes." Même topo mais vers Liège, avec là aussi deux trains par heure. Ils plaident aussi pour une correction de l’horaire du train S44 7379 en semaine afin qu’il s’accorde avec le train IC en gare de Landen. Il faut aussi développer des travaux directs vers la mer les week-ends et en été, prolonger l’offre des trains IC et S44 les vendredis et week-ends en soirée. Pour ne plus avoir un dernier train à 20 h 49. Enfin, Jacques Chabot et Frédéric Ruelle demandent un maintien des petites gares de Bleret, Remicourt, Momalle et Fexhe ; et même des arrêts plus réguliers afin d’assurer leur pérennité.

3. Une plateforme multimodale. Il faut développer la coordination entre SNCB, TEC et De Lijn ; installer un parking vélo sécurisant et offrant assez de places ou encore développer un prestataire de voitures partagées.

4. Améliorer la vie des navetteurs. Le navetteur est un client, SNCB et Infrabel "doivent leur offrir un service de qualité et novateur, à la hauteur du défi climatique". Il faut dès lors améliorer les plans de crise en cas d’incident. "Quand un incident arrive, trop souvent les navetteurs sont débarqués sur le quai et livrés à leur propre sort, sans aide." Il faut aussi maîtriser les retards, une priorité qui dépasse d’ailleurs le cas de la gare de Waremme. La SNCB doit aussi améliorer son application car elle véhicule trop souvent de fausses informations, améliorer l’infrastructure en gare de Landen où, le week-end, les navetteurs doivent fait escale s’ils vont à la mer. Enfin, la ligne à grande vitesse permettrait de rallier rapidement Bruxelles… si un arrêt en Hesbaye était envisagé.

La SNCB sera-t-elle sensible aux propositions des deux Waremmiens ? Jacques Chabot et Frédéric Ruelle l’espèrent et ne manqueront pas de les défendre lundi prochain, donc.