La Fête de la fraise à Waremme s’étend désormais sur… 10 jours !

Elle existait depuis quelques années quand Valérie et Michel, de la ferme Rigo, ont décidé de la mettre en pause, tant cela leur demandait du temps. Le Covid est alors passé par là et c’est seulement en 2022 que la Fête de la fraise a enfin pu reprendre ses droits, avec une nouvelle organisation. "Je pense qu’il y a une richesse dans notre région, ce sont nos producteurs, remarque Pierre Kabwé, qui a repris le flambeau. Notre volonté, c’est vraiment d’en faire la promotion, dans un cadre idéal et festif." L’édition 2022 a été organisée de manière précipitée, selon les repreneurs. Cette fois, ils ont décidé de prendre le temps. "On s’est décidé sur une édition qui durera 10 jours, plutôt que trois où on n’est pas sûr qu’il fasse beau", précise le Waremmien. L’événement aura lieu sur le terrain en face de la station Q8, chaussée Romaine, un terrain qui appartient à la famille Rigo. "Ils souhaitent d’ailleurs déménager leurs activités là-bas. Mais ce n’est pas pour tout de suite, cela demandera du temps", résume -t -il.