Dimanche, gala des 130 apprentis danseurs de l’Académie de Waremme

Parents, élèves et spectateurs curieux pourront donc apprécier de voir les jeunes et les moins jeunes présenter des chorégraphies qui, pendant une heure, feront vivre les titres choisis d’artistes tels que Tomaso Albinoni, Calogero, Jean-Sébastien Bach, Loïc Nottet, Yann Tiersen, Phil Collins… "Le spectacle dure une bonne heure et sera présenté deux fois durant l’après-midi." Une représentation à 14 h, une autre à 16 h 30. Et il reste des places. "La salle de l’IPES peut accueillir jusqu’à 360 personnes. Là, on a 280 réservations pour la première représentation et 300 pour la deuxième."

Les personnes qui veulent assister au spectacle peuvent donc encore réserver. Pour ça, il faut se rendre à l’Académie ces prochains jours. "Sinon, ils peuvent se présenter à l’IPES le jour du gala."

Le gala de danse de l’Académie se tiendra donc ce dimanche à 14 h et à 16 h 30, à l’IPES de Waremme (rue de Huy, 123). 7 € pour les plus de 12 ans, 5 € pour les moins de 12 ans et gratuit pour les élèves de l’établissement. Plus d’infos au 019/32 77 50.