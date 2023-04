Le Lions club de Waremme fête ses 60 ans ce samedi

L’ETA de Waremme né grâce au service club

"L’essentiel de notre activité, ce sont nos œuvres sociales: l’Entreprise de Travail Adaptée (ETA) Jean Gielen à Waremme et le Centre de jour Théwis à Geer", résume Frédéric Ruelle, membre du club et responsable de la commission jeunesse du district. L’ETA, notamment, a été créé il y a une cinquantaine d’années sous l’impulsion du Lions et se place aujourd’hui comme un partenaire privilégié du secteur agro-alimentaire.

Production de ravioles, produits vegan, embouteillage, le tout dans un espace de 10 000 m, sont tant de services rendus par cette entreprise inclusive qui occupe aujourd’hui près de 150 personnes.

Et il en va de même pour le Centre Jean Théwis qui, depuis 1992, accueille en journées 16 personnes porteuses d’un handicap modéré. "C’est le gros de notre travail. Nos soupers par exemple aident à les financer, indique Frédéric. Mais on agit également de manière ponctuelle sur d’autres sujets." Aide aux personnes sinistrées, apport de matériels au personnel soignant pendant la pandémie, projets Cap 48 sont autant d’initiatives que le club met en place année après année. Et cela fait donc 60 ans que ça dure.

Un objectif double

Ce samedi, une soirée sera donc organisée pour fêter les six décennies du club. Avec un objectif double: "Il y aura une partie un peu protocolaire à 14h, précise le Waremmien. C’est le moment pour remercier tout le monde et échanger. Puis il y aura une partie plus festive, qui mettra à l’honneur différents artistes locaux." L’Académie de Waremme notamment viendra animer l’après-midi avant de laisser la place aux Altesses pour le souper. "On veut marquer le coup et permettre à tout le monde de se retrouver, discuter et penser à l’avenir du club."