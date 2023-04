Vers une redynamisation de la rue Joseph Wauters à Waremme: le marché public va être lancé

La volonté de la Ville, ici, est donc de refaire toute la rue et de la redynamiser "pour ces 30-40 prochaines années". On ne pourra cependant pas pousser les bâtiments pour agrandir les trottoirs mais la Ville à une solution: "L’auteur de projet devra nous faire des propositions mais notre volonté, c’est de rabaisser les trottoirs au même niveau que la voie carrossable, sans plus aucune bordure. Ces derniers seront délimités par un certain type de pavés et des potelets." Ces aménagements devraient offrir plus de confort aux citadins. "On veut aussi y placer du mobilier urbain et des plantations, même si on ne va pas pouvoir en mettre beaucoup, faute de place."

Ce projet, dont le conseil communal votera lundi prochain le lancement du marché public, se tiendra dans la lignée de la récente rénovation de la place de l’École moyenne. "C’est la suite de cette rénovation urbaine-là", ajoute l’échevin, qui précise que dans le même temps, c’est toute la mobilité qui sera revue dans la rue Joseph Wauters. Actuellement, aucun budget n’est encore arrêté. Toutefois, on sait déjà que la Ville pourra prétendre à un subside de 60% dans le cadre de l’Opération de rénovation urbaine.

Le projet s’intègre également au Schéma de développement commercial puisque le but avec ces travaux à venir, c’est de redynamiser cette artère commerciale, et donc, de faciliter la circulation des chalands et l’accès aux commerces. "L’objectif, en somme, c’est de mieux accueillir les clients qui viennent dans la rue." Et l’auteur de projet devra aussi proposer des solutions pour que durant les travaux, les commerces restent accessibles. "C’est un point important inscrit au cahier des charges."

Une procédure au long cours

Comme le dit l’échevin, c’est ici un projet qui n’en est qu’à ses débuts, car les procédures vont mettre un certain temps, et notamment la consultation citoyenne via la commission prévue à cet effet. "On a l’obligation de consulter. Là, on est justement en discussion avec cette commission. Mais il faudra d’abord attendre le marché d’étude qui sera réalisé par l’auteur de projet. Puis, il faudra aussi, probablement, revoir le dossier." En clair, les travaux de la rue Joseph Wauters, ça ne sera pas pour cette année.