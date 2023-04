L’artisan chocolatier Vincent Vanstraelen, de Waremme, est lauréat du concours La Vitrine de l’artisan

Et le jeune chocolatier de bientôt 23 ans a dû présenter sa vision de l’artisanat au comité de sélection du concours, base sur laquelle il a été choisi. Cette vision de l’artisanat, justement, quelle est-elle ? "Je prône les produits locaux. Miel, alcool… je veux qu’un maximum des composants provienne de la région. C’est ce qui me tient à cœur. Autre point important, c’est l’aspect manuel de mon travail", qui en fait évidemment un vrai labeur d’artisan. "L’utilisation de techniques anciennes qui se transmettent de chocolatier en chocolatier, c’est pour moi important."

Un atelier-boutique où les clients peuvent voir

Prochaine étape, maintenant, c’est la présentation pratique de son travail au jury, qui se déplacera dans son atelier de Bierset. Et ça, c’est prévu le 22 mai. "Je compte faire une démonstration de ce que je fabrique le plus, c’est-à-dire les pralines moulées. Je vais présenter leur confection étape par étape", ajoute celui qui a été formé en chocolaterie mais aussi en boulangerie, en pâtisserie et en glacerie à l’IFAPME de Villers-le-Bouillet. Mais le Waremmien compte présenter d’autres choses bien que "rien ne soit encore décidé".

Vincent Vanstraelen a repris, après quatre années comme employé, la chocolaterie de son ancienne patronne en février passé: La Chocolaterie du Haut Clocher. "Il s’agit d’un petit atelier-boutique dans lequel les clients peuvent acheter les réalisations mais aussi observer leur confection." Tout un concept.

Pour goûter aux chocolats signés Vanstraelen, il faut se rendre à La Chocolaterie du Haut Clocher, chaussée de Hannut 364, à Bierset (Grâce-Hollogne). www.lachocolaterieduhautclocher.be