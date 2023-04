La zone de police Hesbaye est maintenant équipée de deux fusils à mortalité réduite (vidéo)

"Mais il a été proposé de l’intégrer à l’armement des zones de police qui en font la demande. Une position qui a été revue, quand on voit avec quelle facilité on s’en prend aux policiers aujourd’hui", explique André Jamers, le chef de corps de la zone, qui ajoute que la législation a maintenant conscience que le métier de policier est un métier dangereux. "Le respect disparaît. Et même si on est dans une zone rurale, il existe une certaine délinquance, à Waremme comme dans les campagnes. Et on a moins de moyens humains que dans les zones comme Liège. Il nous faut donc pouvoir protéger la population mais aussi ceux qui sont chargés de faire respecter les lois."

Ce type d’arme (d’une portée de 50 mètres) peut être employé dans le cadre d’un Fort Chabrol, pour désarmer une personne suicidaire ou encore pour maîtriser un individu hostile qui ne réagit pas "favorablement" au spray lacrymogène. "Et on ne l’utilisera que dans les zones du corps dites “vertes”, c’est-à-dire les grands groupes musculaires ainsi que les jambes, les bras et les mains. Par exemple, expose l’inspecteur principal Xavier Joine , on ciblera les mains pour désarmer, ou, le bassin pour faire plier et tomber la cible."

©EdA J.BELT

Les zones rouges, elles, concernent la tête, la gorge ou la colonne vertébrale et ne seront pas ciblées par les policiers, au risque, là, de tuer. "Après une immobilisation avec le FN 303, la procédure est la suivante: la personne est arrêtée, un PV dressé. On emmène ensuite la personne à l’hôpital avant l’envoi d’un rapport à la police fédérale."

Deux policiers formés

Pour l’utilisation en bonne et due forme de ces armes, ce sont actuellement les deux inspecteurs principaux que sont Xavier Joine et Francesco Magnetico qui ont été formés à leur usage. "Il est nécessaire qu’on soit rôdé et préparé aux bons réflexes et à la bonne attitude avec l’utilisation de cet armement, explique l’inspecteur Magnetico. À terme, tous les agents de police de la zone seront formés."

Comment le FN303 fonctionne-il, justement ? "C’est une bombonne à air comprimé qui propulse des projectiles en polystyrène préfragmenté, détaille l’inspecteur. Il a une puissance de 22 joules (NDLR: comparativement, les fusils de paintball se situent à 7,5 joules, les Flash-Ball utilisées par la police française et tant décriés, 180 joules). On va utiliser des munitions avec peinture indélébile pour pouvoir identifier la personne touchée, dans le cas de figure d’une dispersion d’un groupe." Et pour éviter toute confusion avec les armes létales qui constituent l’arsenal de la zone, le canon du FN 303 est orange. On ne peut donc pas se tromper.