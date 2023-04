La DeLorean a transporté petits et grands à Waremme

"On devait commencer les photos avec le public à 11h mais il y avait tellement de monde qui attendait que finalement, on a démarré plus tôt !" s’exclame Julien Humblet, échevin de la Culture. Effectivement, la file était longue sur la dolomie. Pour l’animer, l’Ensemble Instrumental Waremmien était également présent, et a joué les grands classiques de ce film tant apprécié des années 80.

"C’est un intemporel, note encore l’échevin. Les jeunes comme les plus vieux adorent. Le film passe de nombreuses fois à la télé sur l’année, tout le monde l’a déjà vu au moins une fois." Arborant unb pull à l’effigie du film, ou une plaque "Outta Time", certains visiteurs ont mis le paquet pour poser avec la fameuse machine. "C’est un collectionneur de Knokke qui l’a réalisée, précise Julien Humblet. Il semblerait qu’elle soit unique en Europe."

Sortir du centre culturel

Mais une question demeure: pour quelle raison un tel événement ? La réponse est simple: pour que la culture sorte du centre culturel. "Il nous a fallu chercher un événement qui rassemble, résume l’échevin. Un événement qui nous permette de parler aux citoyens et de leur demander ce qu’ils attendent de la culture." Avant de poser avec la DeLorean, les Waremmiens pouvaient en effet répondre à un questionnaire lié à la culture et à ce qu’ils en attendent réellement. Leurs envies culturelles, leurs questionnements… Pour en faire un état des lieux et adapter l’offre en fonction de la demande. "Le centre culturel souhaite être plus proche du citoyen, alors on lui demande comment faire, tout simplement", résume Julien Humblet.

Combiner cette activité avec le marché de printemps a également aidé à toucher de nombreuses personnes. Pari réussi !