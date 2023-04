Le Longchamps tennis club de Waremme reçoit un subside de 81 600 €

Ça fait 30 ans que les bâches de toiture du Longchamps tennis club (LTC) de Waremme, qui recouvrent les deux terrains intérieurs, sont en place. Et le club privé vient de recevoir un subside de 81 600 € de la Région wallonne (Infrasports), notamment pour le remplacement de ces bâches. "Elles deviennent vieilles après tant d’années et on passe à travers", s’amuse la présidente du club de tennis waremmien, Brigitte Du Pré-Werson, qui précise que la charpente métallique sur laquelle reposent les bâches, elle, restera inchangée. "On a commandé les bâches aujourd’hui (NDLR: jeudi). Avant de pouvoir les poser, il nous faudra donc attendre deux à trois mois qu’elles soient réalisées, sur mesure, et qu’elles nous parviennent."