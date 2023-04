Une assiette froide et dansante pour soutenir six associations

Danser et déguster un bon repas, c’est ce qui sera proposé ce samedi par Esenca Hesbaye – qui soutient les personnes porteuses de handicap – à la salle du Métropole à Waremme. "On a déjà 118 réservations, se réjouit le président de la section hesbignonne de l’association. Les gens pourront danser dès 14 h 30, puis, manger une assiette froide à 17 h" , précise Michel Mazy, son président, qui précise que ce repas sera préparé par les bénéficiaires de l’ASBL waremmienne Les Tilleuls. L’objectif de ce souper dansant (18 €/pers.) est de récolter des fonds destinés à financer six institutions waremmiennes que sont La Villa, Le Refuge, la clinique Notre-Dame (CHC), Haut Regard, Le Long Champ et le Club des loisirs. Comme tous les événements qu’organise la section hesbignonne d’Esenca.