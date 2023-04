La Ville et Corenove lancent une nouvelle campagne de soutien Rénov’Énergie

Réduire sa facture énergétique tout en soulageant la planète, c’est l’intention de la campagne Rénov’énergie, relancé par la Ville de Waremme. D’ailleurs, deux séances d’information se tiendront prochainement à l’hôtel de ville: les mercredis 26 avril et 17 mai, à 19 h 30. "Il s’agit d’un accompagnement personnalisé et gratuit dans la rénovation énergétique des bâtiments, explique la Ville. Celui-ci concerne tant l’isolation et le chauffage que le solaire et l’éclairage. " Cette rénovation vise donc à réaliser de substantielles économies d’énergie, d’augmenter le confort des habitants mais aussi la valeur du bâti. Sans oublier que toutes ces actions contribuent, à leur niveau, à limiter les dérèglements climatiques.