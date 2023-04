Revitalisation du quartier de la gare à Waremme: votre avis est demandé, donnez-le

La réflexion part d’un constat tout simple: le quartier de la gare de Waremme (mais aussi tout quartier de gare d’ailleurs) est un pôle d’attractivité d’un point de vue touristique. "C’est la première chose qu’on voit lorsqu’on descend du train, commente l’échevin waremmien. C’est aussi un lieu important de déplacement lorsqu’on travaille." Mais comme dans beaucoup de communes où il y a une gare, ce n’est plus "comme avant". Simplement parce que de nombreuses gares n’ont plus cette vie propre avec un guichet ouvert à longueur de journée. Il faut dès lors redynamiser ce lieu de vie pour tous ceux qui gravitent d’une façon ou d’une autre autour de la gare.

Et c’est le projet de la Ville de Waremme aujourd’hui. Elle veut écouter les Waremmiens afin qu’ils ouvrent des possibilités de réhabilitation du quartier. Quels commerces y développer ? Quelle activité y lancer ? "On veut axer la réflexion autour des attentes des citoyens", explique Hervé Rigot. Un toutes-boîtes a été envoyé aux habitants et aux travailleurs du quartier afin qu’ils fassent entendre leur voix.

Le quartier concerné ne s’arrête pas à la gare mais s’étend à la place Rongvaux, la rue Sous-le-Chateau, la rue reine Astrid, la cité Huart, le quartier derrière la gare où il y a le lotissement Dengis Béton. "Toutes ces personnes concernées pourront prendre part aux ateliers. Il suffit de s’inscrire."

Savoir quels sont les besoins

Tiens, et il vit comment, le quartier de la gare ? "C’est un quartier qui vit très bien mais qui peut évoluer pour être encore plus attrayant. On n’y a pas de cellule vide aujourd’hui, mais ça pourrait arriver, et le monde économique y est présent. Mais on doit savoir quels sont leurs besoins pour être plus attractifs encore, comment organiser le stationnement, quelle est la meilleure signalisation, comment organiser au mieux la mobilité. On ne prend actuellement peut-être pas en compte les difficultés rencontrées par ceux qui vivent ce quartier." L’objectif étant de rendre plus fonctionnel encore ce point d’attraction qu’est le quartier de la gare.

"C’est une réelle opportunité pour nous, continue l’échevin. Car cela va nous permettre de réfléchir avec les habitants au développement futur." Les projets ne se concrétiseront peut-être pas demain mais s’ils le sont à l’avenir, la Ville saura ce qu’espèrent les riverains. "L’idée aussi, c’est de garder le contact avec eux pour les aménagements futurs."

Et les consultations populaires ainsi, cela marche bien ? "Globalement, oui, ça fonctionne bien, surtout quand les projets touchent directement les gens." Au quartier du Tumulus, "on va bientôt lancer la nouvelle place. Elle a été imaginée avec les habitants." Par contre, pour l’aménagement du centre de Bleret, la consultation n’a pas aussi bien fonctionné. "Pourquoi ? C’est difficile de le dire…"