La 2e édition du Village de printemps à Waremme, ça se passe ce week-end en centre-ville

Le voilà donc qu’il revient sur quatre jours (vendredi 18-1 h, samedi et dimanche 12-1 h et lundi 12-20 h), pour le plus grand bonheur des Waremmiens qui pourront enfin, on l’espère, goûter ensemble à l’arrivée du printemps. "On a choisi Pâques justement parce que c’est le début du printemps et des beaux jours. Maintenant, à savoir s’il sera encore organisé les autres années, il faudra qu’on voit d’abord ce que cette édition va donner. Car l’an dernier, il faut prendre en compte qu’on avait eu un temps magnifique."

Le Village de printemps est, comme le dit Jean-Luc Nobluez, une copie conforme du marché de Noël, à peu de choses près. "On va accueillir une trentaine d’exposants, qui seront installés dans des chalets montés sur la place du Roi Albert Ier", avec une grande diversité de produits du terroir, des spécialités alsaciennes et italiennes, des bières spéciales, pékets et autres cocktails. "Et le dimanche, il y aura le marché artisanal, avec une vingtaine d’artisans qui seront installés dans la rue Joseph Wauters."