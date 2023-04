L’insectarium Hexapoda nouvelle mouture ouvre ses portes ce mercredi, à Waremme (Photos et vidéo)

Après des années de réflexion et des mois de travaux d’agrandissement de l’infrastructure existante, les différents acteurs de ce grand projet scientifique peuvent s’enorgueillir. "Je suis très fier de ce qui a été fait et surtout du fait que tout cela a été réalisé en équipe avec les différents partenaires du musée, de l’université… Je suis très content d’être arrivé au bout de cette aventure, même s’il ne s’agit pas de la dernière étape", s’exprime le Waremmien Frédéric Francis, doyen de la faculté d’entomologie Gembloux Agro-Bio Tech (qui fait partie de l’ULiège depuis 2009).

Frédéric Francis, le doyen de la Faculté de Gembloux et fondateur d’hexapoda. ©ÉdA J. BELT

"Le plus grand insectarium d’Europe"

Désormais, en plus d’avoir un outil de vulgarisation – le musée – six fois plus grand qu’il ne l’était (650 m2), Hexapoda réunit le matériel de référence nécessaire à l’étude des différentes espèces d’hexapodes.

"Ce sont 6 millions d’insectes naturalisés, récoltés dans le monde entier, qui constituent le conservatoire, ajoute le Waremmien. Il s’agit d’un patrimoine entomologique dont les plus vieux spécimens datent de la création de l’université de Liège en 1817 et de la faculté de Gembloux en 1860 (NDLR: desquels provient la plus grande partie des insectes naturalisés présents à Hexapoda). Il se peut d’ailleurs que certaines espèces présentes dans la collection aient disparu." Des collections privées constituent également ce précieux recueil d’insectes.

©ÉdA J. BELT

Ce projet, clairement, favorisera dans un avenir proche le tourisme scientifique. "Mais aussi le tourisme vert, lance le bourgmestre de Waremme, Jacques Chabot. Car le site naturel sur lequel se trouvent le musée et le centre de recherche, le Wachnet, est un lieu de nature de 17 ha dans lequel l’insectarium, le plus grand d’Europe, s’intègre parfaitement." D’ailleurs, un espace de 2 500 m2 est dévolu à l’insectarium.

Et le mayeur se dit très heureux de l’aboutissement du projet. "C’est une idée qui est née il y a longtemps et qui n’aurait pas pu être possible sans le concours des différents partenaires." Près de 2 millions d’euros ont été nécessaires à la concrétisation du projet: 800 000 € du Commissariat général au tourisme (Région wallonne), 400 000 € de Liège métropole, 600 000 € de la Ville de Waremme et 150 000 € du service Tourisme de la Province de Liège.

