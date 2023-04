Une prime de la Région pour les commerçants qui veulent s’installer… et ceux qui le sont déjà: réunion d'informations ce mardi à Waremme

Redynamiser les centres-villes, et notamment les cellules vides, par l’octroi d’une prime: c’est l’objectif de la Région wallonne avec son appel à projets "Objectif proximité". Ce mardi soir, une séance d’informations sera donnée à l’hôtel de ville de Waremme, à destination des propriétaires de cellules vides mais aussi des commerçants déjà installés et des candidats commerçants. "Ce dispositif remplace Créashop plus. Et la nouveauté, c’est que tous les commerçants peuvent participer et non plus seulement les candidats commerçants", explique Muriel Fioret, coordinatrice de l’Agence de développement local (ADL).