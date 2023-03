"Plaisir d’apprendre": la Ville de Waremme lance un appel aux enseignants

Celles-ci seront données en trois fois lors des vacances scolaires, à l’école communale de Longchamps: à Pâques, du 8 au 12 mai pour les 6me primaires, "en vue de les aider à préparer leur CEB" ; durant les grandes vacances, du 24 au 28 juillet et du 7 au 11 août pour les élèves des 1re, 2me et 3me secondaires. "Les sessions seront organisées en deux temps. Le matin, ce sont les cours de remédiation qui seront donnés et l’après-midi, une activité sportive", ajoute la coordinatrice.

Seront dispensés, d’ailleurs, des cours de langues, de mathématiques et de science, principalement. "Mais si un élève a des lacunes dans d’autres matières, on sera aussi en mesure de l’aider à s’améliorer." Et cette fois, il n’y a pas de nombre limité d’élèves qui peuvent prendre part aux cours de remédiation. "Vu la demande importante de soutien scolaire, la Fédération a décidé de ne plus limiter le nombre d’élèves à 27 maximum comme c’était le cas auparavant." Les inscriptions pour les élèves pourront se faire à partir du 15 avril via le siteweb de la Ville de Waremme ( www.waremme.be). "Une participation de 10 € sera demandée aux parents", comme le précise l’échevine de l’Enseignement, Stéphanie Kiproski.

Pour assurer au mieux les cours, l’ATL recherche des enseignants du primaire et du secondaire. "Selon la demande de la Fédération, on met la priorité sur les étudiants instituteurs primaires, informe encore Sylvie. Pour les secondaires, on fait appel à tous les enseignants, tant ceux en fonction que ceux qui l’ont été."

Les postulants (qui doivent avoir un casier judiciaire viergen) peuvent présenter CV, lettre de motivation, preuves d’expérience et attestation student@work par courrier (à l’attention du collège communal de Waremme, rue Joseph Wauters, 2 à 4300 Waremme) ou par mail à personnel@waremme.be. Plus d’infos au 019/67 99 58.