La Warèm, bière artisanale 100% du terroir waremmien

"On a commencé à créer cette bière il y a quelques mois, explique Christophe de Neuville. Je suis tombé sur une vieille recette des années 30. Elle appartenait à un agriculteur de Waremme qui brassait lui-même sa bière, à base de racine de chicorée. Cela a titillé ma curiosité et avec mon frère Jérôme (NDLR: par ailleurs conseiller communal à Remicourt) , on s’est dit qu’on allait s’en inspirer. S’est ensuite joint à nous Reginald de Woot, qui est financier."

Est alors née une première bière estampillée Warèm. Breuvage d’ailleurs élaboré et produit à la brasserie Artisa’Malt, située dans le zoning de Waremme. "C’est une blonde de 5,8% de volume. On est content car on l’a fait goûter à notre entourage, qui a trouvé que c’était une bonne pils qui a du goût. C’est vrai qu’on l’a voulue pas trop amer, pas trop sucrée, pas trop ambrée, avec un léger goût de noisette… On l’a aussi voulue pas chère. Même si on a dû réajuster certaines choses, on a vraiment été surpris du résultat, pour une première."

Pour le moment, ce sont 1 600 litres (plus ou moins 3 400 bouteilles ainsi que des fûts) qui ont été produits mais la blonde sera également déclinée de différentes manières: "On va aussi faire une IPA, une ambrée et une triple."

Des bières entièrement issues du cru waremmien: "Le houblon, la chicorée et la recette viennent de Waremme." Le nom de la Warèm et le logo apposé aux étiquettes ont nécessité une autorisation de la Ville pour pouvoir les utiliser. "On a fait la demande à la Ville, qui nous a donné son accord."

Bientôt à déguster

Et le duo fraternel, même s’il peut compter sur l’expertise technique de Pierre Lamarche (Artisa’Malt), aborde l’élaboration de sa bière de façon autodidacte. "On a suivi une mini-formation avec un microbrasseur pour se familiariser avec les pratiques. On a aussi des amis microbrasseurs, ajoute le Waremmien. J’ai également lu beaucoup d’ouvrages sur la question."

La Warèm sera d’ailleurs mise à l’épreuve des consommateurs et pourra être dégustée pour la première fois durant le Village du printemps. "On aura notre propre chalet." Il sera organisé sur la place du Roi Albert Ier… à Waremme, évidemment.

La Warèm sera donc à déguster lors du Village de printemps, les 7, 8, 9 et 10 avril (17-1 h le vendredi, 12-1 h les samedi et dimanche et 12-20 h le lundi).