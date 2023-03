Travaux d’extension du zoning Long Rena à Waremme: place maintenant aux phases 2 et 3

+ À LIRE | Le projet d’extension du zoning de Waremme reçoit 12 millions de la Région

Cette fois, ça y est, les deux giratoires sont terminés et les phases 2 et 3 de ce projet, porté par la Ville de Waremme et la SPI, vont pouvoir démarrer. Des phases dont le coût est estimé à 14 millions d’euros desquels 2,5 millions seront à charge de la Ville, le reste étant subsidié par la Région wallonne. "On va maintenant pouvoir concrétiser le projet. Ça passera d’abord par le nivellement des 45 hectares de terres du site, puis la mise en place des voiries et la construction du bassin d’orage, ce qui permettra enfin, ensuite, aux entreprises de s’installer", d’ici 240 jours ouvrables selon l’estimation du chantier.

Les Waremmiens moins impactés

Concernant les voiries qui verront le jour sur le site de ce nouveau zoning, "il y en aura une principale qui traversera le parc d’activité économique de part en part, à laquelle viendront s’en ajouter d’autres, de fil en aiguille, ajoute l’échevin. Certaines voiries déjà existantes devront aussi être élargies pour permettre le passage des camions."

C’est le cas de la rue de Pousset, "qui est une route de campagne. Elle devra être momentanément fermée, le temps des travaux, mais la contourner ne sera pas compliqué. Le plan de déviations a d’ailleurs déjà été établi par la Ville." Les Waremmiens, et les autres, ne devraient donc pas être impactés outre mesure par ces deux nouvelles phases. "Moins, en tout cas, que lors de la construction des deux ronds-points de la chaussée Romaine."

Concernant l’eau, le gaz, l’électricité et le démergement, la première phase consistait donc à amener les différents réseaux jusqu’à l’entrée du site. "Durant ces prochains mois, sur base d’un plan de découpe qui doit encore être réalisé en fonction des entreprises qui s’installeront, la distribution sera mise en place par les impétrants (NDLR: AIDE, RESA, SWDE) sur l’ensemble du parc d’activité économique", annonce l’échevin, qui précise toutefois que le processus de commercialisation n’a pas encore officiellement commencé.

700 à 800 emplois pourraient être créés

Et la volonté de la Ville avec ce projet, Raphaël Dubois le rappelle: "C’est de valoriser notre investissement en créant de l’emploi à Waremme. C’est notre principal critère." On estime d’ailleurs entre 700 et 800 le nombre d’emplois qui pourraient être créés lorsque le site sera prêt et les entreprises installées.

Les entreprises désireuses de se développer dans le futur nouveau parc d’activité économique de Waremme peuvent se manifester auprès de l’Agence de développement local de Waremme (019/67 99 60) ou de la SPI (04/230 11 11).