Exercice Amok: quatre hommes armés et une trentaine de blessés à l’athénée de Waremme

Et c’est à la demande de la directrice de l’athénée, Vinciane Belboom, que cet exercice s’est tenu. "Un tel exercice est extrêmement intéressant pour sensibiliser les membres du personnel et leur faire acquérir les bons réflexes, dit-elle. Cela leur permet également de mieux se connaître et de savoir comment ils réagiraient en pareille situation." C’est aussi, pour l’établissement scolaire, l’occasion de tester ses procédures internes et de permettre de les améliorer. À noter que les élèves étaient en congé pédagogique durant cette journée car ils n’ont pas dû prendre part à l’exercice (lire par ailleurs).

Améliorer la communication

Ok, l’intérêt de cet exercice n’est évidemment pas des moindres. Mais quel bilan en tirer ? "On s’est rendu compte que les procédures en place et les équipes sont très efficaces, ajoute le bourgmestre, Jacques Chabot. On a bien constaté que chaque composante représente un apport essentiel dans la lutte contre ce genre d’attaque."

Toutefois, certains points méritent à être revus et améliorés. C’est le cas de la communication. "Sans entrer dans les détails, on a ressenti un manque d’efficience en matière de communication avec les différents services", ajoute le mayeur, qui explique à titre d’exemple la nécessité pour le bourgmestre d’être parfaitement informé. Bourgmestre qui doit faire, selon les prescrits de la loi, partie intégrante de la cellule de crise. "C’est une obligation légale. Ensuite, la personne que contacte le gouverneur de la Province, c’est le bourgmestre. On s’est donc rendu compte de la nécessité qu’il soit bien au fait de tout ce qui se passe." Ce qui induit donc une communication constante entre les différents services présents sur le terrain et la cellule de crise.