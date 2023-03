Le challenge "40 jours sans tondre" revient à Waremme

Ok, mais le principe, c’est quoi ? Peu de chose: "On invite les participants à laisser au moins 2 ou 3 m2 de leur jardin sans tonte pendant 40 jours (NDLR: du 22 avril au 31 mai) . Mais si c’est plus c’est encore mieux, bien entendu." Le but, ici, c’est de laisser toute la place à la biodiversité pour favoriser l’épanouissement de la végétation, qui permettra ensuite d’attirer les insectes butineurs et ainsi favoriser la pollinisation. "La saison choisie est une période à la fois humide et lors de laquelle les températures ne descendent plus en dessous des 15° C. Ce sont des semaines où la faune et la flore prolifèrent, ajoute l’échevin. C’est donc le moment le plus propice pour l’y aider."

Des cadeaux à gagner

Durant toute la durée du challenge, il est demandé aux participants de prendre des photos représentatives de l’évolution de la pousse. "Il faut faire une photo le premier jour et plusieurs durant les six semaines jusqu’au dernier." Et à la fin, les plus belles photos récoltées par le service Environnement seront récompensées. "L’an dernier, par exemple, les gagnants avaient remporté un panier garni, avec des produits de la région, mais aussi des places de cinéma et une plante."

Pour s’inscrire, plusieurs possibilités: via le formulaire accessible sur le siteweb de la Ville, www.waremme.be, sinon par téléphone au 019/67 99 83 ou par mail à environnement@waremme.be.