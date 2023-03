Chèque sport à Waremme: économisez 50% sur une affiliation à un club ou une inscription à un stage sportif

Mais à qui s’adresse-t-il ? "À tous les jeunes âgés de 3 à 18 ans, domiciliés à Waremme et dont les parents sont allocataires sociaux du CPAS ou dont les parents disposent d’un niveau de revenus ouvrant droit aux allocations d’études", informe la Ville via son site web. Mais ce n’est pas tout: "Toutes les personnes porteuses d’un handicap et qui sont domiciliées à Waremme peuvent également en bénéficier."

Comment faire la demande ? "Les informations et le formulaire de demande d’intervention peuvent être obtenus auprès des services de l’action sociale pour les bénéficiaires du CPAS et auprès de l’échevinat des Sports pour les autres." Ou alors sur le site web de la ville ( www.waremme.be).

Le dossier de demande doit comprendre le formulaire complété, le dernier avertissement d’extrait de rôle du demandeur ou l’attestation du CPAS ou encore l’attestation délivrée par l’Awiph (Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées).

Plus d’infos auprès de l’échevinat des Sports au 019/32 37 49 ou animation@waremmesport.be