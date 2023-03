Près de 500 visiteurs aux Rencontres photographiques à Waremme

Aux côtés des images d’Aristide, également, on peut voir celles de Michel Mottard, un ami photographe lui aussi décédé prématurément. "C’est une façon de leur rendre hommage à tous les deux."

C’est dans la grande salle du centre culturel que la trentaine d’autres photographes exposent leur travail. Avec des photos aux thèmes très variés: photos de concerts, paysages urbains, portraits… Il y en avait véritablement pour tous les goûts. "Nous n’avons pas eu le temps de faire davantage mais pour l’année prochaine, on relancera un appel à candidatures pour étendre le champ et toucher un peu à tout", lance Michel Mangon. En tout cas, ils étaient nombreux ce week-end pour découvrir ce travail de longue haleine. "On attendait comme chaque fois environ 400 personnes. On est toujours très content du succès et vu les annulations des précédentes éditions, une forme d’attente s’est créée je pense."