Des bénévoles pour manier le triporteur à Waremme

En juin 2022, Jean-Paul Geuns est décédé. Son voisin Pierre Binet a décidé de reprendre le flambeau en poursuivant l’œuvre sociale lancée par le septuagénaire. Il a racheté le triporteur et poursuit les promenades quand le temps le permet.

Mais aujourd’hui, Pierre Binet veut enclencher le braquet supérieur en proposant ses balades à davantage de personnes. "Les résidents des homes mais aussi les personnes handicapées ou les personnes âgées qui sont à domicile, explique le Waremmien âgé de 67 ans. Il n’y a pas encore de liste d’attente mais on sent que la demande est là et comme je ne sais pas me couper en quatre, j’ai lancé un appel à des bénévoles pour venir conduire le triporteur."

L’appel a été bien reçu puisque sept bénévoles ont décidé d’aller prêter leurs mollets pour la cause. Ils ont été formés au maniement du vélo à trois roues au hall omnisports. "Ce n’est pas bien compliqué à conduire, précise Pierre Binet. Mais lors de leurs premières sorties, je les accompagnerai sur mon vélo pour les guider au sein de la circulation et des routes de la région", affirme Pierre Binet, cyclotouriste depuis 25 ans.

Mais maintenant qu’une équipe de bénévoles est prête à se partager le guidon, Pierre Binet souhaiterait acheter un second triporteur pour promener davantage de séniors. "Cela permettrait de promener quatre résidents en même temps, en se suivant, explique le Waremmien. Ce serait plus convivial pour eux…"

Le problème, c’est que l’achat d’un tel tricycle a un coût: 8 000 €. Or, pour ce service entièrement gratuit, l’association ne peut compter sur aucune rentrée financière . "Les pouvoirs publics à Waremme sont assez frileux, affirme le sexagénaire. Aussi, j’ai rentré un dossier au GAL (Groupe d’acion local) Jesuishesbignon.be mais il faut le temps que le dossier soit monté. En attendant, je cherche des sponsors qui pourraient nous aider financièrement."

Pour Pierre Binet, ce service pourrait évoluer vers une sorte de taxi social en débordant même des frontières waremiennes . "Je vais déjà parfois au home de Pousset, à Remicourt, mais on peut imaginer qu’on transporte les triporteurs en remorque à un endroit plus loin et commencer les balades de cet endroit." Bref, les échappées hesbignonnes ont encore de beaux kilomètres à parcourir.

Contact: Pierre Binet au 0485/82 06 27.