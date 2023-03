Onze trappillons seront remplacés dans les rues du Pont et Hubert Stiernet à Waremme

Une solution provisoire avant leur remplacement

Ainsi, pour atténuer ces nuisances acoustiques et vibratoires en attendant le remplacement des trapillons, les ouvriers communaux ont d’ores et déjà procédé à la pose d’enrobé stockable (du tarmac à froid) sur les trapillons les plus problématiques, "de sorte à combler la différence de niveaux entre ces derniers et le revêtement de la voirie. Il s’agit toutefois d’une solution provisoire qui empêche le contrôle du réseau d’égouttage puisque le tarmac à froid ne permet pas l’ouverture des couvercles." Les nouveaux trapillons intégreront donc, bien évidemment, un joint de couvercle et une articulation pour permettre leur ouverture. Ces travaux sont estimés à 23 595 € TVAC.