À Waremme, les Rencontres photographiques reviennent pour la première fois depuis le décès d’Aristide

Cette année, les photographes qui exposeront ce week-end ont été choisis par le petit groupe. "D’habitude, il y avait une sélection faite par l’organisation et un appel à candidatures. Ici, on n’a pas mis en place d’appel car ça représentait une charge supplémentaire. C’était trop compliqué à mettre en place cette année. On a donc tous choisi trois photographes coup de cœur." Ils seront donc une trentaine en tout à avoir leurs photographies accrochées aux cimaises du centre culturel de Waremme. "Ce sont des photographes de Waremme, Huy, Liège mais aussi d’un peu partout. Et on a imposé aucun thème. Les visiteurs pourront voir du portrait, du paysage, de la photo animalière…"

Les visiteurs pourront siroter un verre dans la salle du bar, où un hommage à Aristide Coudaya sera exposé. Là également, ils pourront se faire tirer le portrait dans le studio photo aménagé pour l’occasion. "Les personnes qui viennent voir l’exposition pourront se faire prendre en photo, et ce, totalement gratuitement", ajoute Marie Peigneux.

L’exposition sera vernie ce vendredi, dès 19 h. Elle se poursuivra ce samedi (11-19 h) et dimanche (11-18 h). Entrée libre avec 1er verre offert. L’accès à l’exposition se fera uniquement par le hall de l’académie (rue Charles Lejeune, 4).