Après 3 ans sans carnaval, Waremme n’a pas oublié comment faire la fête (photos)

Il prend possession de la ville

Samedi à 17h, le bourgmestre a remis au prince carnaval, pour la troisième année Loïc Bonnechère, les clés de la ville. "C’est une grosse clé de 60 centimètres que nous mettons autour du cou." Il a d’ailleurs dû se préparer, tout en humour, avant ce week-end très chargé. "On en profite pour boire une soupe avant la grande… la grande fiesta, le péket du soir", s’amuse-t-il le samedi après-midi. Dès cet instant, le bourgmestre perd son contrôle sur la ville. "C’est vraiment très important car c’est un symbole: le prince carnaval et le carnaval prennent le contrôle de la ville jusque lundi matin. Une fois que la clé est autour de mon cou, le prince a pris possession de la ville et que la fête commence !"

L’ambiance est à son comble

Ce dimanche, le carnaval a débuté à 14h11, comme le veut la tradition. Tout le long du trajet de 12 kilomètres dans le centre-ville, le public était au rendez-vous, prêt à encourager les participants au cortège avec des cris de motivation. "Je pense que tous les Waremmiens et Hesbignons se réjouissaient avec grande impatience de ce retour du carnaval. Il était vraiment très attendu, je l’avais déjà remarqué pendant ma tournée d’un mois, que ce soit chez les petits ou les grands", se réjouit Loïc quelques instants avant de lancer le coup d’envoi du cortège. Trente-neuf groupes carnavalesques et folkloriques étaient présents.

"On a une vingtaine de chars et l’équivalent en groupes pédestres qui viennent d’un peu partout", se réjouit Hervé Rigot, échevin des Evénements, pour l’occasion DJ sur le dernier char du carnaval. "Certains viennent du Limbourg car ils ont une grande tradition carnavalesque, mais nous avons d’autres groupes de Herstal, Andenne, Flémalle,… Nous avons une tradition de groupes qui aiment venir à Waremme et qui reviennent après trois ans d’absence."

Dès 14h11, beaucoup de spectateurs sont déjà présents pour assister au lancement. "Les gens sont contents de nous retrouver, de retrouver leur carnaval de la capitale de Hesbaye, on voit qu’ils sont joyeux, même ceux dans leurs maisons, tout le monde est aux fenêtres", se réjouit Loïc Bonnechère.

"C’est le retour"

Au vu de la foule présente, le public était ravi d’être de retour pour ces festivités. Après trois ans d’absence, la motivation du public se traduit par une bonne ambiance tout en musique, en danse et en confettis qui rythment la journée. "Depuis que la vie a repris, depuis le Covid et ce malgré la crise, les gens sont contents de sortir. C’est ce qu’ils demandent. C’est pour cela que cette journée sera une folie. Quand je vois l’enthousiasme de tous, je me dis que l’ambiance est vraiment top. Même les cafetiers ont mis les petits plats dans les grands: il y a des DJ dans tous les bars. C’est vraiment le retour", conclut Hervé Rigot.