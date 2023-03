Incendie dans une cave rue du Pont à Waremme

Sur place, les sapeurs se sont déployés avec une auto-pompe, une auto-échelle une citerne et un véhicule de commandement. La police de la zone Hesbaye est également descendue sur place.

L’incendie a été rapidement circonscrit et les sapeurs ont quitté les lieux à 3h du matin. On ne déplore aucun blessé. Aucune évacuation n’a été nécessaire. Les dégâts sont uniquement matériels. L’origine du sinistre n’est pas encore connue mais on soupçonne un problème de chaudière.