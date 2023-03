Et c'est reparti avec BeWawapp et le ramassage de déchets à Waremme

Le ramassage aura lieu dans chaque quartier de Waremme, dans chaque village aussi. "L’objectif, c’est que chaque personne puisse aller dans le lieu le plus proche de son domicile." Le village ou le quartier qui aura le plus contribué au ramassage sera récompensé par le fleurissement de ses rues.

La Ville de Waremme incite les participants à s’inscrire sur le formulaire qui se trouve sur son site internet. Pourquoi s’inscrire ? "Cela nous permettra d’organiser la logistique", explique l’échevin. Afin de mettre à la disposition de chaque participant les outils nécessaires à l’opération, le fameux kit de nettoyage avec les sacs blancs ou bleus, une paire de gants, les chasubles et les plans quartier par quartier. Sacs de déchets qui seront laissés sur place et signalés au responsable d’équipe le dimanche à 13h lors du verre d’amitié offert en fin d’action.

Tiens, et ça fonctionne bien, cette opération ? "C’est très variable, ajoute l’échevin. Ça dépend déjà du temps. On espère qu’avec la publicité qu’on fait, qu’il y aura des gens. On a déjà ramassé de grosses quantités de déchets." Comme, une année, 10.000 mégots de cigarettes et plus de 70 sacs de déchets…